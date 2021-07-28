Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle öğrenci yurdunun çatısı uçtu
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Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle öğrenci yurdunun çatısı uçtu

Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle öğrenci yurdunun çatısı uçtu
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir öğrenci yurdunun çatısı uçtu, 3 araçta hasar meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir öğrenci yurdunun çatısı uçtu, 3 araçta hasar meydana geldi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan rüzgar etkisini arttırdı. Kısa süreli fırtına nedeniyle Şeyh Adil Mahallesi Rafet Efendi Caddesi'nde bulunan 9 katlı bir öğrenci yurdunun çatısı uçtu. Düşen çatı parçaları park halindeki 3 araçta hasara yol açtı.

Çevredekilerin haber vermesi polis ekipleri olay yerinde güvenlik şeridi çekerken bazı vatandaşlarda yola dökülen parçaları çevreden uzaklaştırdı.

Öte yandan Onikişubat ilçesi Sait Zarifoğlu Bulvarı'nda bir ağaç rüzgar nedeniyle yola devrildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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