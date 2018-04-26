Kahramanmaraş'ta Huzur Operasyonu
Türkiye genelinde düzenlenen polisin huzur uygulaması operasyonu kapsamında Kahramanmaraş'taki denetimlerde 32 aranan kişi yakalandı.
Türkiye genelinde düzenlenen polisin huzur uygulaması operasyonu kapsamında Kahramanmaraş'taki denetimlerde 32 aranan kişi yakalandı.
Aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde 27 polis ekibi, 64 personel ile 39 adreste yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı.
Öte yandan Huzurlu Parklar Uygulaması kapsamında ise il genelinde 65 ekip ve 200 personelin katılımıyla 77 parkta yapılan huzur uygulaması yapıldı.
Uygulamada 818 şahıs sorgulandı, 12 umuma açık yer kontrol edildi.
82 aracın kontrol edildiği uygulamada, 3 araca 5 bin 362 lira ceza tatbik edildi, 1 araç trafikten men edildi, parklarda ise 7 aranan şahıs yakalandı.