Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı saldırı davasına Kırşehir'de devam edildi
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Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı saldırı davasına Kırşehir'de devam edildi

15.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:01
Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı saldırı davasına Kırşehir'de devam edildi

Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına Kırşehir'de devam edildi.

Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına Kırşehir'de devam edildi.

Güvenlik gerekçeleri nedeniyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar A.K, İ.K. ve E.K. bulundukları ceza infaz kurumu, tutuksuz yargılanan B.K, G.K, T.K. ve müştekiler R.K. ve T.B, ikamet ettikleri illerden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, Kahramanmaraş'ta yaşayan müştekiler ve 4 tanığın talimatla alınan ifadeleri okundu.

Müşteki O.B, olay günü tutuksuz sanıklardan B.K'nin, kullandığı tırla önlerinin kestiğini, arkalarından gelen hafif ticari araçtakilerin de ateş ettiğini öne sürdü.

Bunun üzerine söz verilen B.K, o tarihte Gaziantep'e yük götürdüğünü, HTS kayıtları ve iş yaptığı yerlerden aldığı makbuzların bunu kanıtladığını savundu.

Müşteki avukatları da olay gününe ait tüm sanık, maktul ve yaralıların HTS kayıtlarının harita ve raporlar eşliğinde istenmesini ve tutuksuz B.K'nin de tutuklanmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, mevcut hallerinin devamına karar verdiği sanıklar ve avukatlarının son savunmalarını yapmaları için duruşmayı 26 Şubat'a erteledi.

Bu arada, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, duruşma nedeniyle adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Olay

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7 Ekim 2019'da bir araca yönelik silahlı saldırıda Şener Barut hayatını kaybetmişti. Göksun ilçesinde bir taksiye yapılan ikinci saldırıda ise Caner Barut, Akın Barut ve taksi sürücüsü Güngör Köleli yaralanmış, Köleli tedavi gördüğü hastanede yaklaşık bir hafta sonra yaşamını yitirmişti.

Davanın duruşması, güvenlik nedeniyle Kırşehir'e alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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