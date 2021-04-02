Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Fırtına güven tazeledi
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Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Fırtına güven tazeledi

Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Fırtına güven tazeledi

Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Celalettin Fırtına dernek başkanlığına yeniden seçildi.

Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Celalettin Fırtına dernek başkanlığına yeniden seçildi.

Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği'nin 4. olağan kurulu Elbistan Ziraat Odası Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Törende konuşan Fırtına, 160 kırsal mahallede bin 500 güvenlik korucusunun görev yaptığını söyledi.

Güvenlik korucularının asker ve polisle omuz omuza mücadele ettiğini aktaran Fırtına, şunları söyledi:

"Derneğimiz kurulduğu günden beri kuruluş amacına sizlerin destekleri ile hizmetine başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Bugün katılımlarınız ve teveccühleriniz ile kongremizde tekrar görev alarak yenilenerek daha azimli, kararlı ve daha da hızlı bir tempo ile inşallah hep birlikte yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Tek liste halinde gidilen seçimlerde mevcut başkan Celalettin Fırtına güven tazeledi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut ile güvenlik korucuları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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