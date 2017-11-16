Kağıthane'de Market Soygunu

Kağıthane'de maskeli ve silahlı üç kişi, girdikleri marketin kasiyerini etkisiz hale getirip bir miktar para ve sigara alarak kaçtı.



Alınan bilgiye göre, ellerinde uzun namlulu silah bulunan 3 kişi, Talapaşa Mahallesi Sazak Sokak'ta bulunan markete girdi.



Kasiyeri silahla tehdit edip etkisiz hale getiren soyguncular, bir miktar para ve sigara alarak buradan uzaklaştı.



Market çalışanının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.



Soyguncuların yakalanması için çalışma başlatıldı.