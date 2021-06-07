Kafeler kaça kadar açık bugün? Kafeler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? 7 Haziran - restoran, lokanta, cafe çalışma saatleri

Yeni genelgeye göre "kafeler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor" sorusu yanıt buldu. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu iş kolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir. İşte 7 Haziran - restoran, lokanta, cafe çalışma saatleri

Kafe ve restoranların çalışma saatleri, Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısı ile yeniden düzenlendi. Tam kapanma sürecinden bu yana sadece paket servis ve gel al şeklinde hizmet veren işletmelerin dün itibariyle oturarak hizmete açıldığı duyuruldu. Peki, kafeler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

KAFELER KAÇA KADAR AÇIK?

Aynı anda aynı masada ac¸ık alanlarında u¨c¸, kapalı alanlarında ise ikiden fazla mu¨s¸teri kabul edilmemesi, kaydıyla, Pazartesi, Salı, C¸ars¸amba, Pers¸embe, Cuma ve Cumartesi gu¨nlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis yapılacak.

Pazar gu¨nleri ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, s¸eklinde faaliyet go¨sterebileceklerdir.

14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmis¸ durumda olan;

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, c¸ay bahc¸esi gibi yerler,

- I·nternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı sahalar, spor salonları, ac¸ık yu¨zme havuzları,

- Lunaparklar ve tematik parkları,

Faaliyet alanında bulunan is¸yerleri;

- Sagˆlık Bakanlıgˆı Salgın Yo¨netimi ve C¸alıs¸ma Rehberinde her bir is¸kolu/faaliyet alanı ic¸in ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, c¸ay bahc¸esi, c¸ay ocagˆı gibi yerlerde herhangi bir s¸ekilde oyun (kagˆıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada ac¸ık alanlarında u¨c¸, kapalı alanlarında ise ikiden fazla mu¨s¸teri kabul edilmemesi,

- Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk bos¸) sınırına uyulması, kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar gu¨nleri haric¸) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet go¨sterebileceklerdir.