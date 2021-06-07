Kafeler kaça kadar açık bugün? Kafeler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? 7 Haziran - restoran, lokanta, cafe çalışma saatleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kafeler kaça kadar açık bugün? Kafeler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? 7 Haziran - restoran, lokanta, cafe çalışma saatleri

Kafeler kaça kadar açık bugün? Kafeler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? 7 Haziran - restoran, lokanta, cafe çalışma saatleri
Haberler.com - Haberler | Gündem

Yeni genelgeye göre "kafeler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor" sorusu yanıt buldu. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu iş kolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir. İşte 7 Haziran - restoran, lokanta, cafe çalışma saatleri

Kafe ve restoranların çalışma saatleri, Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısı ile yeniden düzenlendi. Tam kapanma sürecinden bu yana sadece paket servis ve gel al şeklinde hizmet veren işletmelerin dün itibariyle oturarak hizmete açıldığı duyuruldu. Peki, kafeler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

KAFELER KAÇA KADAR AÇIK?

Aynı anda aynı masada ac¸ık alanlarında u¨c¸, kapalı alanlarında ise ikiden fazla mu¨s¸teri kabul edilmemesi, kaydıyla, Pazartesi, Salı, C¸ars¸amba, Pers¸embe, Cuma ve Cumartesi gu¨nlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis yapılacak.

Pazar gu¨nleri ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, s¸eklinde faaliyet go¨sterebileceklerdir.

14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmis¸ durumda olan;

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, c¸ay bahc¸esi gibi yerler,

- I·nternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı sahalar, spor salonları, ac¸ık yu¨zme havuzları,

- Lunaparklar ve tematik parkları,

Faaliyet alanında bulunan is¸yerleri;

- Sagˆlık Bakanlıgˆı Salgın Yo¨netimi ve C¸alıs¸ma Rehberinde her bir is¸kolu/faaliyet alanı ic¸in ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, c¸ay bahc¸esi, c¸ay ocagˆı gibi yerlerde herhangi bir s¸ekilde oyun (kagˆıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada ac¸ık alanlarında u¨c¸, kapalı alanlarında ise ikiden fazla mu¨s¸teri kabul edilmemesi,

- Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk bos¸) sınırına uyulması, kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar gu¨nleri haric¸) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet go¨sterebileceklerdir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Murat Kurum Muharrem İnce Veysel Eroğlu
Magazin Ezgi Mola Beren Saat Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Yiğit Şardan Roland Garros Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kafeler kaça kadar açık bugün? Kafeler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? 7 Haziran - restoran, lokanta, cafe çalışma saatleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 22:24:29. #1.14#

title