Haberler » Spor » Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi - Spor

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu Kadınlar 2020 CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi.

20.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:32
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu Kadınlar 2020 CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi.

Türk takımlarından Eczacıbaşı VitrA, Opet ve VakıfBank'ın yoluna devam ettiği organizasyonda, çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri, Lüksemburg'da düzenlenen kura çekimiyle belli oldu.

Şampiyonada çeyrek final ilk maçları 3-5 Mart, rövanşları ise 10-12 Mart tarihlerinde oynanacak. Yarı final ilk ayağının 24-26 Mart, rövanşının 7-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirileceği CEV Şampiyonlar Ligi'nde, final karşılaşması ise 16 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Max-Schmeling Salonu'nda oynanacak.


Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri şöyle:

Fenerbahçe Opet - Igor Gorgonzola Novara ()

Dinamo Moskova (Rusya) - VakıfBank

Savino Del Bene Scandicci (İtalya) - Eczacıbaşı VitrA

Allianz MTV Stuttgart (Almanya) - A. Carraro Imoco Conegliano (İtalya)

Olası yarı final eşleşmeleri

Fenerbahçe Opet/Igor Gorgonzola Novara - Dinamo Moskova (Rusya)/VakıfBank

Savino Del Bene Scandicci (İtalya)/Eczacıbaşı VitrA - Allianz MTV Stuttgart (Almanya)/A. Carraro Imoco Conegliano

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler