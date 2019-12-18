Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge neleri kapsıyor?
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Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge neleri kapsıyor?

Adalet Bakanlığı, kadına şiddetle mücadele için genelge yayımladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzasıyla yayımlanan genelgeye göre 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları' yaygınlaştırılacak.

18.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:27
Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge neleri kapsıyor?

Adalet Bakanlığı, kadına şiddetle mücadele için genelge yayımladı. Bakan 'ün imzasıyla yayımlanan genelgeye göre 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları' yaygınlaştırılacak.


Şiddet vakalarına bu bürolardaki uzman savcılar bakacak. Genelgeye göre 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları' çalışan Cumhuriyet savcılarının uzmanlaşabilmeleri için zorunlu durumlar dışında farklı işlerde görevlendirilmeyecek ve sık iş bölümü değişikliği yapılmayacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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