Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge neleri kapsıyor?

18.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:27

Adalet Bakanlığı, kadına şiddetle mücadele için genelge yayımladı. Bakan Abdulhamit Gül'ün imzasıyla yayımlanan genelgeye göre 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları' yaygınlaştırılacak.



Şiddet vakalarına bu bürolardaki uzman savcılar bakacak. Genelgeye göre 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları' çalışan Cumhuriyet savcılarının uzmanlaşabilmeleri için zorunlu durumlar dışında farklı işlerde görevlendirilmeyecek ve sık iş bölümü değişikliği yapılmayacak. Euronews.com'da Görüntüle