Antalya, Isparta ve Burdur'da faaliyet gösteren 50'ye yakın kadın kooperatifinin ürünleri, Döşemelatı ilçesinde kurulan "Emekçi Bakkal" adlı markette satışa sunulacak.

Döşemealtı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kadınların istihdama katılması, üretime yönelmesi ve ürünlerinin pazarlanması için harekete geçen Belediye, kadın kooperatiflerini Termessos Döşemealtı Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya getirdi.

Kadınların ürettiği ürünlerin pazarlanması amacıyla "Emekçi Bakkal" adı altında bir market kuruldu.

Kooperatif ürünlerinin yerini almaya başladığı marketin kısa sürede Antalya'nın önemli merkezlerinde 10 farklı noktada hizmete açılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, kooperatiflere yönelik destek çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Döşemealtı Belediye Başkan Yardımcısı ve Termessos Döşemealtı Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Engin Murat Özdemir de kadın kooperatiflerinin ürünlerini alıcıyla buluşturmakta sorun yaşadıklarını dile getirdi.

Özdemir, bu ihtiyaca yönelik çalışma başlattıklarını belirterek, şunları ifade etti:

"Kadın kooperatiflerinden ürün alımına başladık. Çok yakında satışa başlayacağız. Kadın üreticilerin üretim alanı konusundaki ihtiyacını belediye olanaklarıyla giderdik. Şimdi kadınlarımız gıda mühendislerinin denetim ve gözetiminde üretime başlayacak. Kadınların ürettikleri ürünleri biz bu marketlerde satacağız. Türkiye genelinde 24 kooperatifle görüşmede bulunduk. Onlardan ürün aldık. Antalya'da 25, Burdur ve Isparta'dan da 5 olmak üzere yaklaşık 50 kooperatifle yola çıktık."