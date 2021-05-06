Kadın Güreş A Milli Takım Kondisyoneri Sağıroğlu: "Hedefimiz Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil etmek"

Kadın Güreş A Milli Takım Kondisyoneri ve Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsa Sağıroğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda başarılı bir performans gösterildiğini bildirdi.

Kadın Güreş A Milli Takım Kondisyoneri ve Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsa Sağıroğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda başarılı bir performans gösterildiğini bildirdi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Milli Takım kafilesinde Trakya Üniversitesinden Kadın Güreş A Milli Takımı'nın teknik direktörü Efrahim Kahraman ve Doç. Dr. İsa Sağıroğlu da yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Sağıroğlu, şampiyonanın Tokyo Olimpiyatları öncesi en ciddi prova olarak görüldüğünü belirtti.

Başarılı bir şampiyona geçirildiğini aktaran Sağıroğlu, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele ettiklerini bildirdi.

Kadın güreşinde önemli başarılar kazanıldığını belirten Sağıroğlu, şunları kaydetti:

"Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri öncesi düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi Yasemin Adar, Buse Tosun, Elif Jale Yeşilırmak ve Bedia Gün gibi Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya sahibi sporcuların yer almadığı genç bir kadro temsil etti. Özellikle Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nda ilk defa mindere çıkan genç kadın güreşçilerimizin madalya müsabakalarına kalmaları alkış topladı. Bizlere bu başarıyı ve gururu yaşatan sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Hedefimiz Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil etmek."

Sağıroğlu, Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Merve Pul'un da şampiyonda bronz madalya mücadelesi verdiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar