Kadıköy'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı - Haberler
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Kadıköy'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı

AA / Tansel Parlak - Haberler | Güncel
Kadıköy'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Kadıköy'de kontrolden çıkan aracın bariyerlere çarpması sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de kontrolden çıkan aracın bariyerlere çarpması sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nden Ataşehir yönüne seyir halinde olan Sarper B. yönetimindeki 34 RFA 39 plakalı cip, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Sarper B. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Atatürk Caddesi Kozyatağı-Ataşehir bağlantı yolu geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Kadıköy'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Kadıköy'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı

AA / Tansel Parlak - Son Dakika Haberleri
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