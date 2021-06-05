Kaçak balık avcılarına 71 bin 454 TL ceza
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Kaçak balık avcılarına 71 bin 454 TL ceza

Kaçak balık avcılarına 71 bin 454 TL ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van Gölü'ne dökülen akarsularda avlama yasağında, sazangiller ve inci kefali avcılarına yapılan denetimlerde 18 kişiye 71 bin 454 TL para ceza uygulandı.

Van Gölü'ne dökülen akarsularda avlama yasağında, sazangiller ve inci kefali avcılarına yapılan denetimlerde 18 kişiye 71 bin 454 TL para ceza uygulandı.

Jandarma ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin, 15 Nisan - 15 Temmuz inci kefali ve 15 Mayıs -15 Ağustos tarihleri arasında ise sazangiller avcılığının yasak döneminde, kaçak avcılarıyla mücadelesi devam ediyor. Van Gölü'nde inci kefali ve akarsulardaki sazangiller balığının neslinin korunması amacıyla av yasağında yapılan denetimlerde 750 kilogram canlı olmak üzere 2 ton 850 kilogram inci kefali balığına ve 100 kilogram sazan balığına el konulurken, kaçak avlandığı tespit edilen 18 kişiye de 71 bin 454 TL idari para cezası uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri ile Erciş Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı, Erciş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Erciş Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, Çevre ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Erciş ve Muradiye ilçelerinde bulunan Zilan ve Bendimahi çaylarında kaçak inci kefali avlanmasına yönelik yapılan faaliyet esnasında bölgede yapılan denetimlerde 750 kilogram canlı olmak üzere 2 ton 850 kilogram inci kefali balığına ve 10 adet uzatma, manyat, serpme ağlarına el konuldu.

Ayrıca Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Çevre ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Başkale Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Zernek Barajı, Sıhke Göleti ve diğer su kaynaklarında yapılan denetimlerde elektroşok ve uzatma ağı ile kaçak sazangiller avcılığı yapan 5 şahsa 45 bin 498 TL idari para cezası uygulanarak 30 kilogram canlı olmak üzere 100 kilogram sazan ve siroz balığı ile 10 adet av malzemesine el konuldu. El konulan canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, istihsal malzemeleri kamuya geçirilmek üzere yedi emine teslim edildi. - VAN

Kaçak balık avcılarına 71 bin 454 TL ceza
Kaçak balık avcılarına 71 bin 454 TL ceza
Kaçak balık avcılarına 71 bin 454 TL ceza
Kaçak balık avcılarına 71 bin 454 TL ceza
Kaçak balık avcılarına 71 bin 454 TL ceza
Kaçak balık avcılarına 71 bin 454 TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kaçak balık avcılarına 71 bin 454 TL ceza - Haberler
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