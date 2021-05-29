Kaan Ayhan: 3 maçtan da başarıyla çıkmak istiyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaan Ayhan: 3 maçtan da başarıyla çıkmak istiyoruz

Kaan Ayhan: 3 maçtan da başarıyla çıkmak istiyoruz
Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım - Haberler | Spor

Milli futbolcu Kaan Ayhan, "İtalya biraz daha taktiğe yönelik oynayan, belki daha tecrübeli bir takıma sahip. Biz de son maçlarda Hollanda, Fransa gibi büyük ülkelerle başarılı mücadele ettik. Bunu tekrarlamak isteriz. Şansımız olduğunu düşünüyorum.

Milli futbolcu Kaan Ayhan, "İtalya biraz daha taktiğe yönelik oynayan, belki daha tecrübeli bir takıma sahip. Biz de son maçlarda Hollanda, Fransa gibi büyük ülkelerle başarılı mücadele ettik. Bunu tekrarlamak isteriz. Şansımız olduğunu düşünüyorum. İsviçre, Galler zor maçlar. 3 maçtan da başarılı şekilde çıkmak istiyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nda EURO 2020 hazırlıkları devam ediyor. Milli futbolcu Kaan Ayhan, millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Otel'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Milli takım kariyeri ve Avrupa Şampiyonası hedefleri hakkında konuşan Kaan Ayhan, "Özellikle milli takım kariyerinde kendimi çok şanslı hissediyorum. Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz. Ülke olarak çok çaba gösterdik. Her maça birlik olarak çıktık. Elemelerde, geride uzun bir yol bıraktık. Şimdi önümüzde de uzun yol var. Hepimizin de emeği geçti. Daha da güzel günler görmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı."ÜÇLÜ SAVUNMAYA ALIŞIK OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"Gazetecilerin Azerbaycan maçındaki üçlü savunma sistemine yönelik yönelttiği soruya Kaan Ayhan, "Taktik anlamda çok zorlanmadık. Çağlar, ben, üçlü savunmaya alışık olduğumuzu düşünüyorum. Maç esnasında yeni arkadaşlarla ilk defa çıkmaktan dolayı böyle sorunlar yaşandığını düşünüyorum. İyi başlamadık ama maç esnasında değiştirdik. Maçı değiştirme gibi durum var. Bu özelliğimizi turnuvada da görürüz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu"ÇOK DENGELİ GRUBA DENK GELDİK"Avrupa Şampiyonası'nda gruptaki rakipleri değerlendiren Kaan Ayhan, takımların birbiriyle dengeli güçte olduğunu ve herkesin birbirini yenebileceğinin altını çizdi. İlk maçta karşılaşacakları İtalya'dan 3-4 futbolcuyu tanıdığını anlatan Kaan Ayhan, "Sadece İtalya ya da biz değil, herkesin herkesi yeneceği çok dengeli bir gruba denk geldik. İtalya biraz daha taktiğe yönelik oynayan, belki daha tecrübeli bir takıma sahip. Biz de son maçlarda Hollanda, Fransa maçlarında büyük ülkelerle başarılı mücadele ettik. Bunu tekrarlamak isteriz. Şansımız olduğunu düşünüyorum. İsviçre, Galler zor maçlar. 3 maçta da başarılı şekilde çıkmak istiyoruz" diye konuştu."KİMİN GOL ATTIĞI ÖNEMLİ DEĞİL"Gazetecilerin milli takımda defans oynamasına rağmen attığı gollere galibiyetlere yaptığı destek olduğunu sorması üzerine ise Kaan Ayhan, şunları söyledi: "Takım arkadaşlarım güzel orta yapıyor. Şanslıyım. Milli takım kariyerime baktığımda çok şanslı hissediyorum. Azerbaycan maçında topun önüme düşmesi yetenekten çok şanstı. Ben defans oyuncusu olduğum için ilk görevim gol yememek ama gollerimle takıma katkı sağlamak istiyorum. Kimin gol attığı önemli değil. Yeter ki takıma katkısı olsun. Arkadaşlar şakasını çok yapıyor ama çalıştığım bir şey değil. İnşallah 4 golle kalmaz devamını da getirmek istiyorum.""KAPTAN OLARAK SAHAYA ÇIKMAK NASİP OLDU"

Azerbaycan maçına kaptan olarak çıkması hakkında ise Kaan Ayhan, "Çok özel duygu. Büyük bir turnuvada milli takım forması terletmek ayrı bir duygu. Kaptan olarak sahaya çıkmak nasip oldu. İlk milli maça çıkan arkadaşlara yardım etmeye çalıştım. Kaptanlık bandı Burak ağabeye ait ama benim için özel gündü. Milli takım kariyerimde önemli bir adım attığımı düşünüyorum" diye konuştu.

Kaan Ayhan: 3 maçtan da başarıyla çıkmak istiyoruz
Kaan Ayhan: 3 maçtan da başarıyla çıkmak istiyoruz
Kaan Ayhan: 3 maçtan da başarıyla çıkmak istiyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım

İtalya Grand Prix'sinde kan donduran kaza! Yere düşen pilotu ezip geçtiler
İtalya Grand Prix'sinde kan donduran kaza! Yere düşen pilotu ezip geçtiler
Milli Takım'ın başarılı stoperi Kaan Ayhan'dan Galatasaray'a yeşil ışık
Milli Takım'ın başarılı stoperi Kaan Ayhan'dan Galatasaray'a yeşil ışık
Futbol: Hazırlık maçı
Futbol: Hazırlık maçı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Devlet Bahçeli Adnan Menderes İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Hülya Avşar Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Ergin Ataman Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaan Ayhan: 3 maçtan da başarıyla çıkmak istiyoruz - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 15:54:55. #1.16#

title