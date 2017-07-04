Judo'da Avrupa'yı Dize Getirdik

Şampiyonada birincilik kürsüsüne çıkarak rakiplerine İstiklal Marşımızı dinleten Mert Şişmanlar, Adnan Menderes Havaalanı'nda yakınları ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç tarafından davul zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı.

Avrupa Judo Federasyonu'nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Şampiyonası 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Litvanya'nın Kaunas şehrinde düzenlendi.42 ülkeden 444 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada milli takım adına mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcusu Mert Şişmanlar başarılı performansıyla tüm Türkiye'nin gönlünü fethetti. Sırasıyla rakiplerini bir bir alt eden Mert Şişmanlar, şampiyonada altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Ümitler Avrupa Şampiyonu Mert Şişmanlar, Litvanya dönüşü Adnan Menderes Havaalanı'nda coşkulandı. Şişmanlar, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Mustafa Ali Algın, Judo İl Temsilcisi Serhat Temür, yeşil-beyazlı sporcular ve yakınları tarafından karşılandı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Şampiyon sporcu Mert Şişmanlar'ın apronda görülmesiyle birlikte anne Işılay Şişmanlar göz yaşlarına hakim olamayarak oğlunu kucakladı. Duygusal anların yaşandığı karşılama programında Şişmanlar daha sonra "Şampiyon" ve "Türkiye" sloganları eşliğinde tek tek tebrikleri kabul etti.

COŞKU GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

Avrupa Şampiyonu sporcumuz Mert Şişmanlar havaalanı çıkışı bir sürprizle karşılaştı. Evladı Mert Şişmanlar'ınÜmitler Avrupa Şampiyonu olmasıyla birlikte sevinç ve gururu bir arada yaşayan baba Zafer Şişmanlar davul zurna eşliğinde harmandalı oynadı. Ardından takım arkadaşları tarafından omuzlara alınan Mert Şişmanlar'ın karşılama programındaki coşku görülmeye değerdi.

DEVAMI DÜNYA ARENALARINDA GELECEK

Karşılama sonrası duygularını paylaşan şampiyon sporcumuz Mert Şişmanlar" Şampiyona sürecinde çok çalıştım. Zor bir süreç geçirdim. Böyle büyük bir organizasyonda altın madalya kazanarak İstiklal Marşımızı okuttuğum için çok mutluyum. İnşallah devamı dünya arenalarında da gelecek. Bu süreçte bana destek veren Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

GÖZ YAŞLARIMIZA HAKİM OLAMADIK

Mert Şişmanlar'ın olimpiyat arenalarında başarılara imza atacak yetenekte bir sporcu olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Antrenörü Fatih Akçan ise," Mert 10 yıl önce judoya başladı. Bu süreçte çok yol kat etti. Geçen yıl Türkiye şampiyonluğuyla birlikte Liseler Dünya 3.'sü oldu. Ardından Avrupa Kupası Şampiyonluğunu kazanan sporcumuz elde ettiği Ümitler Avrupa Şampiyonluğuyla da bizleri gururlandırdı. Başarılarının devamının olimpiyat arenalarında geleceğine inancımız sonsuz" diye konuştu. Şampiyona sırasındaki duygularını paylaşan Ümitler Milli Takım Koordinatörü Hakan Kapan ise," Her antrenör gibi şampiyonada bizde göz yaşlarımıza hakim olduk. Mert'in bu başarını bekliyorduk. Bu başarının burada da kalmayacağını biliyoruz" dedi.

GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç da, Mert'in bu başarıyla gurur duyduklarını belirterek," Mert, bizim için çok değerli bir sporcu, gelecek yıllarda da milli takımımız adına nice başarılara imza atacağına inancımız sonsuz. Başarılı sporcumuz dünya arenalarında Türk bayrağımız gönlerde dalgalandıracak, İstiklal Marşımızı okutacaktır. Kendisini kutluyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetimi olarak şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerinde bulundu.