Amazon'un başındaki isim Jeff Bezos New World hakkında konuştu. Dev şirketin kurucusu yeni MMORPG hakkında konuştu.

Geçtiğimiz günlerde erişime açılan yeni MMO, Amazon Games'in bugüne kadar piyasaya sürdüğü en başarılı oyun oldu. Crucible gibi bir faciadan sonra oyun dünyasında sonunda sağlam bir adım atan şirket, New World'un sunucularını erişime açtı.

New World'de Jeff Bezos Olmak Yasak!

Birçok oyuncu sunuculara girmek için hala saatlerce beklese de oyun Steam üzerinde yarım milyon oyuncu barajını geçti. Sunucularında iki bin kişilik oyuncu sınırı bulunan New World yakında birçok farklı sunucuyu birleştirecek.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise yeni MMO oyunu hakkında resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. CNBC'nin makalesine bağlantı vererek Tweet atan Bezos aşağıdaki ifadeleri kullandı.

Sekiz ay önce paylaşılan "Amazon İyi Bir Oyun Haricinde Her Şeyi Yapabilir" makalesi ise Bezos'un paylaşımında yer aldı. Jeff Bezos New World öncesinde yapılan kötü yorumlara da atıfta bulunmuş oldu. Yeterince oyuncuya sahip olmadığı fişi çekilen Crucible'dan sonra, yüzbinlerce oyuncuyu ağırlayan yeni MMO ise yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Oyun başarılı bir üretim sisteminin yanı sıra oyunculardan geçer not alan bir PVP sistemiyle de öne çıkıyor. Aeternum adındaki diyara kapıları açan yapım, Steam'de en çok oynanan oyunlardan biri olmayı da başardı.

Oyun pek çok kusuruyla hala eleştiri alsa da genel anlamda başarılı bir çıkış yaptığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Oyuncu sayılarının arkasındaki sebeplerden biri de oyun dünyasının heyecanla yeni bir MMO bekleyişi oldu. İlerleyen günlerde oyunun bu başarısını koruyacak mı göreceğiz.

