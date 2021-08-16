Japonya'da şiddetli yağışlarda bir kadın ve iki çocuğu öldü
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Japonya'da şiddetli yağışlarda bir kadın ve iki çocuğu öldü

Japonya'da şiddetli yağışlarda bir kadın ve iki çocuğu öldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın batı ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlarda bir kadın ile iki çocuğu hayatını kaybetti.

Japonya'nın batı ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlarda bir kadın ile iki çocuğu hayatını kaybetti.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, mevsimsel tayfunlar sonrası gelen şiddetli yağışlar birçok eyalette hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kyodo ajansının yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre Nagano eyaletinin Okaya bölgesinde yağışlarda bir kadın ile iki çocuğu öldü.

Eyaletin Otaki bölgesinde kara yolunun kapanması nedeniyle 14 kişi mahsur kaldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Fukuoka, Saga, Hiroşima ve Nagazaki eyaletlerine yönelik aşırı yağış tehlikesinin sürdüğünü bildirdi.

Yerel idareler şiddetli yağışlar sonrası bölge geneli şimdiye kadar 1,83 milyon kişiye yönelik tahliye çağrısı yapıldığını açıkladı.

Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı 15 eyalette 44 çamur kayması ile 9 eyalette 36 nehir taşkını yaşandığını aktardı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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