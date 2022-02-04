Jandarmadan yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşlara ziyaret

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kastamonu'nun Abana ilçesinde jandarma ekipleri tarafından köylerde yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşlar ziyaret edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesi olan köylerde denetimlerde bulundu. Yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşları da evlerinde ziyaret eden ekipler, vatandaşların cep telefonlarına ihtiyaç halinde kolay ulaşabilmeleri için ilçe jandarma komutanlığının telefon numarasını kaydetti.

Ekipler, vatandaşlara 112 Acil Çağrı numarası konusunda da bilgilendirme yaptı.

"Jandarma kimsesizlerin kimsesidir" ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşların ihtiyaç duydukları her an jandarmaya ulaşabileceği vurgulandı.