Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, bir evde ve ormanlık arazide yapılan aramalarda 10 kilo esrar ile 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Gönen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Hasanbey Mahallesi'nde yaptıkları aramalarda orman içerisinde 200 kök kenevir bitkisi ele geçirirken, G.İ. (23) ve O.A. (23) isimli şahısların ikametinde yapılan aramalarda 10 kilogram esrar ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.



Öte yandan, ilçe jandarma komutanlığının ilçe ve mahallelerinde iki ay içerisinde yaptıkları başarılı beş ayrı operasyon neticesinde 25 kilogram esrar ile bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olaylarda 9 kişi gözaltına alındı. - BALIKESİR