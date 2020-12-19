Jandarmadan helikopterle kısıtlama denetimi
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Jandarmadan helikopterle kısıtlama denetimi

19.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:22
Jandarmadan helikopterle kısıtlama denetimi

HAFTASONU uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerinde helikopterle denetim yaptı.

HAFTASONU uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerinde helikopterle denetim yaptı. Yapılan ihlalleri havadan tespit eden ekipler, yerdeki ekipleri uyardı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında, sorumluluk bölgesinde bulunan karayollarında, denetim yaptı. Sarıyer Uskumruköy Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar gişelerinde kurulan kontrol noktasındaki ekiplere, Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığından havalanan helikopter havadan destek sağladı. Denetimlerde toplamda bin 883 personel görev yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüler ve kişiler, havadan tespit edilerek yer ekiplerine bildirildi. Bu çerçevede kural ihlali yapan araçlara ve kişilere ceza uygulandı.


Jandarmadan helikopterle kısıtlama denetimi
Jandarmadan helikopterle kısıtlama denetimi
Jandarmadan helikopterle kısıtlama denetimi
Jandarmadan helikopterle kısıtlama denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 12:22:57. #1.15#
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