İzmit Bal Günleri başlıyor

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi, Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliğinin işbirliği kapsamında 26-27-28 Kasım'da gerçekleştireceği İzmit Bal Günleri etkinliğiyle üretici ve tüketiciyi buluşturacak.

İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bal Günleri etkinliğini sürdürecek. 26-27-28 Kasım tarihlerinde İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından organize edilen etkinlik, yarın saat 11.00'de Belsa Plaza önünde kurulan stantlarda gerçekleştirilecek. - KOCAELİ

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