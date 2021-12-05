'İzmirli Teyzeler'den miniklere sıcak dokunuş

Yaklaşık 5 yıl önce sosyal medyadaki örgü gruplarından tanışarak bir araya gelen İzmirli Teyzeler grubu, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yenidoğan ünitelerindeki bebekleri ısıtmak için harekete geçti. Battaniye ve yelek gibi ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran grubun üyelerinden Mukaddes Çevik, grubun her geçen gün büyüdüğünü söyleyerek yurt dışından dahi katılan üyelerin bulunduğunu belirtti. Kendilerine ulaşan talepleri değerlendirdiklerini dile getiren Çevik, "Koronavirüs döneminde okullar kapalıyken gelen istekler doğrultusunda özellikle doğu bölgelerindeki sağlık kurumları için paketler hazırlamaya başladık. Hastanelerdeki yenidoğan ünitelerine gönderiyoruz. Teyzelerimizin ördükleri bebek battaniyeleri, bebek yelekleri, penye pijama takımları, çıtçıtlı badiler, biberon, emzik, çorap, şapka ve bezden oluşan ürünleri bir araya getirerek kız ve erkek bebekler için ayrı setler hazırlıyoruz. Bunları paketleyip adreslere yolluyoruz. 15 günde bir 60 set bebek takımı gönderiyoruz" dedi.

"Her çocuk bunu hak ediyor. Çocuklar çıplak doğuyor. Onları giydirelim, sıcacık ısınsınlar diyerek el birliğiyle bu yola baş koyduk. Örgü bizim için bir terapi. Bizi mutlu ediyor, huzur veriyor. O çocukları görünce çok hoşumuza gidiyor. Ayakkabısı olmayanlar bile var. Onlara bot gönderiyoruz. Dokunmanın yasak olduğu bir dönemdeyiz. Bizler uzaktan da olsa ihtiyaç sahiplerine sıcak bir dokunuş yapalım istiyoruz."