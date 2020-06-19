İzmir Valisi Köşger, LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi
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İzmir Valisi Köşger, LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenciler için mesaj yayımladı.

İzmir Valisi Köşger, LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi
19.06.2020 21:03 | Son Güncelleme: 19.06.2020 21:33

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenciler için mesaj yayımladı.

Vali Köşger, mesajında, yarın gençlerin geleceklerine yön verecek önemli bir sınava gireceğini hatırlattı.

Vali Köşger, "Sınav sonrası alınan sonuçlar ne olursa olsun sizler yeni başlangıçlara adım atmanın mutluluğunu yaşayacaksınız. Aileleriniz de bu yolda size tam destek olacak." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bu yıl öğrencilerin yeni kurallar gözetilerek sınavlarına gireceğine de işaret eden Köşger, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığımızca sınav öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; 20 Haziran Cumartesi günü 09.00-15.00 saatleri arasında bazı istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır. Bu çerçevede alınan karara tüm vatandaşlarımızın riayet etmesi önem arz etmektedir. Bu saatler içerisinde sokağa çıkmayarak evlerinde kalacak olan İzmirli tüm hemşerilerimize de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum."

Köşger, mesajını, "Hepiniz için güzel başlangıçlar olacağını düşünüyor, Allah'tan hepinize zihin açıklığı diliyorum." diyerek tamamladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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