- İzmir'deki vakalarda dikkat çeken düşüş

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- İzmir'deki vakalarda dikkat çeken düşüş Tam kapanma nedeniyle sokak ve caddelerin boş kaldığı İzmir'de, vaka sayıları düşüş gösterdi.

- İzmir'deki vakalarda dikkat çeken düşüş

İZMİR - Tam kapanma nedeniyle sokak ve caddelerin boş kaldığı İzmir'de, vaka sayıları düşüş gösterdi. Geçtiğimiz hafta 10 binde 223,34 olan vaka sayısı bu hafta 161,92'ye düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaşmıştı. Bakan Koca'nın paylaştığı tabloda İzmir'deki haftalık vaka sayısı düşüş gözlemlendi. Geçtiğimiz hafta 223,34 olan kentteki vaka sayısı 161,92'ye düştü.

Tam kapanma önlemlerinin uygulandığı İzmir'de de; cadde, meydan ve sahillerin boş kaldığı gözlemlendi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki araç trafiğinin en yoğun olduğu noktalarda denetimler yapmaya devam etti. Ekipler, araç sürücülerinin sokağa çıkma belgelerini kontrol ederek, tam kapanma tedbirlerini uygulamayı sürdürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de, Kordon'da araçla dolaşarak sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması yönünde anonslu uyarılar da bulundu. Kentin birçok noktasında da ekiplerin temizlik mesaisi vardı.

İzmir'i gezmeye geldi; ancak tam kapanma ilan edildi

Meydan ve caddelerin boş kaldığı İzmir'de sadece turistler sokaklardaydı. Azerbaycan vatandaşı olan Murad Bünyadzade (23), sınavlarının ardından tatil yapmak amacıyla İzmir'e geldiğini belirterek, "9 Mayıs'ta İzmir'e geldim. Biletimi çok önceden almıştım, o sırada tam kapanma ilan edildi; ancak biletimi iptal etmeyip gelmeyi tercih ettim. Kapanmadan sonra da buradayım. Sıkılmazsam buradayım. Vaka sayısı da düşüyor. Bu çok iyi. Kapanma bitinceye kadar bir hayli düşecek gibi görünüyor. Kapanmadan sonra şehirde rahat rahat dolaşacağım. İzmir, denizi, mimarisi ve her şeyiyle çok güzel. Fakat burayı boş görünce de insana bir garip geliyor. Gezmesi şu anda kolay.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH YILMAZSOY