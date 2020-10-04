Restoranda çıkan yangın hasara neden oldu
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Restoranda çıkan yangın hasara neden oldu

04.10.2020 19:59 | Son Güncelleme: 04.10.2020 20:27
Restoranda çıkan yangın hasara neden oldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir restoranın ızgara kısmında başlayan yangın hasara yol açtı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir restoranın ızgara kısmında başlayan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Adalet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın alt katında bulunan bir restoranın ızgara kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin binanın bacasına ulaşması sonucu çatı kısmı yanmaya başladı.

Restoran dumanla kaplanırken, müşteriler tahliye edildi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürülen yangın hasara yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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