İzmir'de otomobil ve tırdan yapılan hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

İzmir'in Bayraklı ve Buca ilçelerinde, otomobil ile tırdan yapılan hırsızlıklar, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İzmir'in Bayraklı ve Buca ilçelerinde, otomobil ile tırdan yapılan hırsızlıklar, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Bayraklı ilçesinde, park halindeki bir otomobilin yanına gelen kişi, çevreyi bir süre gözledikten sonra aracın arka tekerlerindeki jant kapaklarını çaldı.

Şüphelinin jant kapaklarını çalma anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Zanlının arka tekerlerdeki jant kapaklarını aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Buca ilçesi Gediz Mahallesi'nde de park halindeki bir tırın aküleri, el arabasıyla dolaşan 2 şüpheli tarafından çalındı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında zanlıların söktükleri aküleri el arabalarına koyup uzaklaşmaları yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör