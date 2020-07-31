İzmir'de Kurban Bayramı namazı Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılındı
İzmir'de vatandaşlar, bayram namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.
31.07.2020 08:32 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:51
İzmir'de vatandaşlar, bayram namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.
Tarihi Hisar Camisi'ne gelen çok sayıda vatandaş, maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak bayram namazı için birlikte saf tuttu.
Camiye sığmayan cemaat ise bayram namazlarını yanlarında getirdikleri hasır ve seccadeler üzerinde avluda kıldı.
Namazın bitmesinin ardından cemaate su ve tatlı ikram edildi.
Kaynak: AA