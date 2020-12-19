İzmir'de koronavirüs denetimleri
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İzmir'de koronavirüs denetimleri

19.12.2020 12:57 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:01
İzmir'de koronavirüs denetimleri

İZMİR'de, 1 Aralık'tan beri yapılan koronavirüs denetimlerinde 27 milyon 686 bin 818 TL para cezası kesildi.

İZMİR'de, 1 Aralık'tan beri yapılan koronavirüs denetimlerinde 27 milyon 686 bin 818 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İzmir'de 1 Aralık'tan beri yapılan koronavirüs denetimlerinde 21 adli, 9026 idari işlem yaptı. Ekipler, maske takmayanlar, sosyal mesafeye uymayanlar, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar, genelgelere aykırı faaliyet gösteren işletmeler gibi çeşitli kollarda yaptıkları denetimlerde toplam 27 milyon 686 bin 818 TL para cezası kesti. Emniyetten yapılan açıklamada, kontrollerin devam edeceği vurgulandı.


İzmir'de koronavirüs denetimleri
İzmir'de koronavirüs denetimleri
İzmir'de koronavirüs denetimleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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