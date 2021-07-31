İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Akıncı Mahallesi 1300 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Mahad Abdı H. ve Ahmet Ç. bıçaklanarak yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, yaralılar ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mahad Abdı H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Ahmet Ç.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ SÜRDÜRÜYORKonak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bıçaklı kavgaya karışan şüphelileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürürken, bölgede yeni olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık