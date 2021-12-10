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İzmir'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

İzmir'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'de kuvvetini artıran sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'de kuvvetini artıran sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan yağış, Konak ve Karabağlar ilçelerinde olumsuzluklara neden oldu.

Yağış nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı iş yerlerini su bastı. İş yerlerine giren suları vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçların trafikte zorlukla ilerlediği görüldü.

Kemeraltı Çarşısı'nda 15 yıldır esnaflık yapan Aytaç Karaca, gazetecilere, "Her yıl çarşı bu sorunu çekiyor. Sorun var. Bir çok yere başvurduk ama çözüm bulamadık. Bu su baskınları işimizi de etkiliyor. Her yağmurda çarşıda hayat felç oluyor." dedi.

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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