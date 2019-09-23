İzmir'de eski eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

23.09.2019 12:58

İzmir'in Tire ilçesinde boşandığı eşini 8 yerinden bıçaklayarak yaralayan zanlı tutuklandı.

Dün sabah saatlerinde Tire Devlet Hastanesi hemşirelerinden Fatma Tüfenkçi'nin (39) nöbet dönüşü evine giderken bıçaklanması olayıyla ilgili gözaltına alınan eski eşi Güney Alkan (43), işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bu arada, İzmir Atatürk Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden Tüfenkçi'nin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA