İzmir'de çiftçinin traktörünü çalan şüpheli tutuklandı
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İzmir'de çiftçinin traktörünü çalan şüpheli tutuklandı

Bayındır ilçesinde bir çiftçinin evinden traktörünü çaldıktan sonra yakalanan zanlı tutuklandı.

21.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 21.02.2020 08:48
İzmir'de çiftçinin traktörünü çalan şüpheli tutuklandı

ilçesinde bir çiftçinin evinden traktörünü çaldıktan sonra yakalanan zanlı tutuklandı.

Mahallesinde çiftçilikle uğraşan Ş.A'nın evinin önünden traktörünün çalınması üzerine ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede şüphelinin traktörle ilçesine gittiği belirlendi.

Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan koordinasyonlu çalışma sonucu zanlı İ.P. çaldığı traktörle yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA
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