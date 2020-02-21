İzmir'de çiftçinin traktörünü çalan şüpheli tutuklandı
Bayındır ilçesinde bir çiftçinin evinden traktörünü çaldıktan sonra yakalanan zanlı tutuklandı.
Bayındır ilçesinde bir çiftçinin evinden traktörünü çaldıktan sonra yakalanan zanlı tutuklandı.
Fatih Mahallesinde çiftçilikle uğraşan Ş.A'nın evinin önünden traktörünün çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan incelemede şüphelinin traktörle Tire ilçesine gittiği belirlendi.
Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan koordinasyonlu çalışma sonucu zanlı İ.P. çaldığı traktörle yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı tutuklandı.