İzmir'de bıçaklı kavga: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

05.10.2020 05:25 | Son Güncelleme: 05.10.2020 05:25
İzmir'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Hakkı Tonguç Parkı'nda, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.D, E.U. ve U.G. bıçakla yaralandı. Karşı taraftaki 2 kişi ise olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan E.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelilerden biri, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlının ifadesi sonucu diğer şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ayhan Bilgen Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şehrazat Halil Sezai Fahriye Evcen Aras Bulut İynemli
Spor Tisserand Erol Bulut Sergen Yalçın Malcolm Thomas Vincent Aboubakar
Daha Fazla İşgal Bakan Azerbaycan Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de bıçaklı kavga: 3 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 05:29:25. #1.15#
title