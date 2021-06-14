İzmir'de 55 kaçak göçmen kurtarıldı
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İzmir'de 55 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'de 55 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 55 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 55 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 11 Haziran saat 13.54 sıralarında Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler 12 Haziran saat 10.00 sıralarında  Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 kaçak göçmen kurtarıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı, 13 Haziran saat 10.55 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 11 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


İzmir'de 55 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de 55 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de 55 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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