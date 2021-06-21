İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den şebeke suyundaki sorunla ilgili açıklama
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den şebeke suyundaki sorunla ilgili açıklama

Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün Gaziemir ve Buca ilçelerinde şebeke suyundan kötü koku gelmesi ve gece saatlerinde şebeke suyu nedeniyle fenalaştıklarını iddia edenlerin hastanelere başvurmasıyla ilgili, "Sorun yine bir bardak suda kopartılan fırtına gibi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün Gaziemir ve Buca ilçelerinde şebeke suyundan kötü koku gelmesi ve gece saatlerinde şebeke suyu nedeniyle fenalaştıklarını iddia edenlerin hastanelere başvurmasıyla ilgili, "Sorun yine bir bardak suda kopartılan fırtına gibi. Yani sadece klor dozajıyla ilgili bir sorun. O da çok kısa sürede giderildi." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den şebeke suyundaki sorunla ilgili açıklama
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den şebeke suyundaki sorunla ilgili açıklama
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den şebeke suyundaki sorunla ilgili açıklama
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den şebeke suyundaki sorunla ilgili açıklama
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den şebeke suyundaki sorunla ilgili açıklama

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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