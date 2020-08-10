İZİD tekrar start verdi 2016 yılında İzmir Valiliğinin onayı ile kurulan İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD), istihdama dayalı projeler ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Pandemi sebebiyle uzun süredir kalabalık toplantılardan uzak duran İZİD üyeleri Arabulucu-Avukat Funda Karaltı'nın Karaltı Hukuk Bürosunda bir araya geldi.

Ana hedef noktalarının ulusal ve uluslararası verilen desteklerin kullanımını arttırmak, ekonomik ve kültürel zenginliğimizi yükseltmek, yol gösterici ve destekleyici görevlerde bulunmak olduğunu söyleyen İZİD Başkanı Feyyaz Sungur, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak istediklerini açıkladı. Umutları projeye emekleri başarıya çevirecek olan İzmir İş Dünyası Derneği'ni 4 sene önce 30 gönüllü ile kurduklarını hatırlatan İZİD Başkanı Feyyaz Sungur, "İşimizin çok zor olduğunu biliyorduk. 'Uzun yolculuklar küçük adımlarla başlar' diyerek yola çıktık. Amacımız girişimciliğin desteklenmesi, buna bağlı olarak istihdamın artırılmasıydı. Gönüllüğün üç unsuru fedakarlık, değer alışverişi, özgür iradeye sahip gönüllü kardeşlerimizle derneğimizi bugünlere getirdik" dedi.

Uygulamalı Eğitimler

Eğitim salonlarında KOSGEB destekligirişimciler yetiştiren İZİD, 4 senede 125 kişiyi girişimci yaptı. Çeşitli branşlarda düzenlediği iş garantili eğitimlerle kursiyerleri iş sahibi yapmaya devam eden İZİD, ayrıca Sivil Toplum Kuruluşu(STK) kamu ortaklığı ile Foça ve Şakran Cezaevlerinde bulunan kader mahkumlarını da verdiği eğitimlerle topluma kazandırarak iş sahibi yaptı. Girişimciliğin temeli olan üretici kooperatifler kurduklarını söyleyen Sungur, "İnsan haklarının izlenmesi adına bir Avrupa projesi yaptık bitirdik. Önümüzdeki yıl yenilenebilir enerji sektöründe nitelikli eleman yetiştirilmesine başlayacağız" açıklamasında bulundu.

Sosyal Medya Hesapları İş Sahibi Ediyor

Girişimcileri ve organize sanayi işletmeleri protokol yapan İZİD 15 bin kişilik grup hesaplarında binlerce kişiye iş sağlayarak firmaların da nitelikli eleman istihdam etmesine aracı oldu. Bugüne kadar yaklaşık 4 bin kişi İZİD'in iş ilanlarından faydalanarak iş sahibi oldu. 82 milyonluk Türkiye de 26 milyon kişinin çeşitli alanlarda çalıştığına, 13 milyon kişinin ise emekli olduğuna dikkat çeken İZİD Başkanı Feyyaz Sungur, "Gelişmiş ülkelerde her bir çalışanın 3 emekli endeksi olması gerekiyor. Bizim 13 milyonluk emeklilerimizi üç ile çarparsak 39 milyon çalışan olması gerekiyor ancak bu sayının 10 milyonlarda olduğunu görüyoruz. Bu sayıların daha çok artması lazım. Yerel Yönetimlerin bu konuda çalışmalar yapması gerekir. İşte bu ortamda biz bir kıvılcımız. Derneğimiz sadece girişimciliğin artırılması ve buna bağlı istihdamın desteklenmesi konularında çalışmıyor. Aynı zaman da üyeler arasında birlik beraberlik adına sosyal dayanışmada sağlıyor. Sağlık, Mesleki Yeterlilik, Kentsel Dönüşüm ve Kişisel Gelişim konularında çeşitli panellerle halkın bilinçlendirilmesini sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler