İYİ Parti Milletvekili Sezgin'in babası Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Sezgin'in babası Mukadder Sezgin için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.

Kocatepe Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Sezgin'in ailesi ve yakınları ile CHP ve İYİ Partiden bazı siyasetçiler katıldı.

Bu arada daha önce cenazeye katılacağı bildirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu törene katılmadı.