İYİ Parti Milletvekili Sezgin'in babası Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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İYİ Parti Milletvekili Sezgin'in babası Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

İYİ Parti Milletvekili Sezgin'in babası Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Sezgin'in babası Mukadder Sezgin için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.

ANKARA (AA) - İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Sezgin'in babası Mukadder Sezgin için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.

Kocatepe Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Sezgin'in ailesi ve yakınları ile CHP ve İYİ Partiden bazı siyasetçiler katıldı.

Bu arada daha önce cenazeye katılacağı bildirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu törene katılmadı.

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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