İTO: İstanbul'da perakende fiyatlar Kasım'da yüzde 1.94 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İTO: İstanbul'da perakende fiyatlar Kasım'da yüzde 1.94 arttı

01.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:15
İTO: İstanbul'da perakende fiyatlar Kasım'da yüzde 1.94 arttı

İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 1.94, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi de yüzde 2.83 arttı.

İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 1.94, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi de yüzde 2.83 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 14.07, toptan fiyatlar da yüzde 17.43 yükseldi.

Perakende fiyatlar Kasım ayında;diğer harcamalarda yüzde 5.60, gıda harcamalarında yüzde 3.17, konut harcamalarında yüzde 1.58, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1.34, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.79, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.20 artarken, giyim harcamalarında yüzde 1.90,kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.18 düştü.Toptan fiyatlar Kasım ayında; kimyevi maddeler grubunda yüzde 6.26, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4.19, madenler grubunda yüzde 3.42, gıda maddeleri grubunda yüzde 2.93, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1.83, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1.71, mensucat grubunda yüzde 1.11 yükseldi. (Tablo)

 

Bunlar da ilginizi çekebilir

HDP ve CHP'nin ardından İYİ Parti de asgari ücret zammı için önerdiği rakamı açıkladı
HDP ve CHP'nin ardından İYİ Parti de asgari ücret zammı için önerdiği rakamı açıkladı
Bir kadından oyun konsolu alan adam, kutuyu açtığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bir kadından oyun konsolu alan adam, kutuyu açtığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Putin 'Benim kızım da oldu, yan etkisi yok' demişti! Koronavirüs aşısında beklenmedik olay
Putin "Benim kızım da oldu, yan etkisi yok" demişti! Koronavirüs aşısında beklenmedik olay

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı: Fiyatlar piyasaya göre yüzde 40 daha ucuz
Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı: Fiyatlar piyasaya göre yüzde 40 daha ucuz
Tarımsal girdi fiyatları Eylül'de aylık yüzde 2.31 arttı
Tarımsal girdi fiyatları Eylül'de aylık yüzde 2.31 arttı
TÜİK-Trafiğe kaydı yapılan taşıt yıllık yüzde 68.1 arttı
TÜİK-Trafiğe kaydı yapılan taşıt yıllık yüzde 68.1 arttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Arınç Meral Akşener Alaattin Çakıcı Selahattin Demirtaş
Magazin Beyonce Bülent Ersoy Gonca Vuslateri Diego Armando Maradona
Spor Okan Buruk Caner Erkin Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Kabine Aralık Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İTO: İstanbul'da perakende fiyatlar Kasım'da yüzde 1.94 arttı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 12:15:23. #1.15#
title