İTO: İstanbul'da perakende fiyatlar Kasım'da yüzde 1.94 arttı

İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 1.94, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi de yüzde 2.83 arttı.