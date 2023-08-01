İstanbul'da Temmuz Ayında Enflasyon Yüzde 9,84 Arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da temmuzda enflasyon aylık bazda yüzde 9,84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 63,7 oldu. İTO, temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 9,84, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,54 artış kaydetti. Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde değişim oranı, perakendede yüzde 63,76, toptan fiyatlarda ise yüzde 66,57 olarak gerçekleşti. SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE AYLIK FİYAT ARTIŞI YÜZDE 17,35 OLDU Temmuzda perakende fiyatlar önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 17,35, ev eşyası harcamalarında yüzde 16,02, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 14,66, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 12,79, konut harcamalarında yüzde 10,07, gıda harcamalarında yüzde 8,61, giyim harcamalarında yüzde 2,33, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,68 artış kaydetti. Temmuzda toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, madenler grubunda yüzde 11,26, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 9,70, mensucat grubunda yüzde 3,62, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,59, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,57, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,57, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,46 artış görüldü.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da temmuzda enflasyon aylık bazda yüzde 9,84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 63,7 oldu.

İTO, temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 9,84, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,54 artış kaydetti.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde değişim oranı, perakendede yüzde 63,76, toptan fiyatlarda ise yüzde 66,57 olarak gerçekleşti.

SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE AYLIK FİYAT ARTIŞI YÜZDE 17,35 OLDU

Temmuzda perakende fiyatlar önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 17,35, ev eşyası harcamalarında yüzde 16,02, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 14,66, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 12,79, konut harcamalarında yüzde 10,07, gıda harcamalarında yüzde 8,61, giyim harcamalarında yüzde 2,33, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,68 artış kaydetti.

Temmuzda toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, madenler grubunda yüzde 11,26, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 9,70, mensucat grubunda yüzde 3,62, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,59, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,57, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,57, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,46 artış görüldü.