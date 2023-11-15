"Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri" semineri düzenlendi
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Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası ve ARTIAD işbirliği ile "Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri" başlıklı bir seminer düzenlendi. Seminere Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, İTO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Doğan Salman ve Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da katıldı.
T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri başlıklı seminer; T.C. Ticaret Bakanlığı, İTO (İstanbul Ticaret Odası) ve ARTIAD işbirliği ile gerçekleşti.
KATILIM YOĞUN OLDU
İstanbul Ticaret Odası Meclis salonunda düzenlenen seminere; Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Volkan Ağar, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim Doğan Salman ve de Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Sayın Mehmet Ali Kılıçkaya da katıldı. Organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür edildi.
Seminerden kareler: