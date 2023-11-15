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"Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri" semineri düzenlendi

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası ve ARTIAD işbirliği ile "Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri" başlıklı bir seminer düzenlendi. Seminere Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, İTO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Doğan Salman ve Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da katıldı.