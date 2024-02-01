AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç'i ziyaret etti

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve beraberindeki heyet, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç'i ziyaret etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç'i ziyaretimizde deprem riski sebebiyle Anadolu'daki organizelere yatırımlarını taşıma arayışı içindeki iş insanlarımıza Kütahya olarak gerek, Zafer Organize Sanayi Bölgesindeki genişleme alanında, gerekse 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgemizdeki genişleme alanında sağlayabileceğimiz imkanları istişare ettik. Kendilerini heyet olarak Kütahya'mıza davet ettik. Şekip başkanımıza ilimize gösterdiği ilgi ve yakınlık için teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA