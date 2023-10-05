İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Merkez Bankası'nın reeskont kredisi kararını değerlendirdi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Merkez Bankası'nın reeskont kredisi kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. Avdagiç, ihracatçı şirketlerin kredi maliyetlerini düşüren bu adımın ekonomi yönetiminin politika setinde 'eşgüdümlü ince ayar' yapmaya devam ettiğini belirtti.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Merkez Bankası'nın reeskont kredisi kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İhracatçı şirketlerin kredi maliyetlerini düşüren önemli bir adım atıldı. Ekonomi yönetimi politika setinde 'eşgüdümlü ince ayar' yapmaya devam ediyor" dedi. Avdagiç, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, TCMB'nin reeskont kredilerinde ihracatçının finansman maliyetini 15 puan azaltıp, KOBİ'lerin ihracat kredisi limitini artırdığını hatırlattı.

Avdagiç, mesajında, şunları kaydetti: "Ekonomi yönetiminin sıkı para politikası uygularken, seçici kredi mekanizmasıyla üretim ve ihracatı desteklemesi memnuniyet verici. Bundan sonra da fiyat istikrarı için çalışırken; üretim, ihracat ve istihdamı da içeren eş zamanlı mücadeleden vazgeçmemeliyiz." - İSTANBUL