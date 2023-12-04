İTO Başkanı Şekib Avdagiç, gelir vergisi dilimleri ve SGK üst limitinin güncellenmesini istedi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi ve SGK üst limitinin revize edilmesinin önemli olduğunu belirtti. Avdagiç, vergi dilimlerinin son yıllarda düştüğünü ve SGK üst limitinin enflasyona uygun artmadığını ifade etti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Yıl başında yapılacak düzenlemelerde, tüm ücret gruplarını etkileyen 'gelir vergisi dilimleri' ile 'SGK üst limitinin' güncellenmesi önemli bir başlık olmalı." dedi.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, İTO olarak sıklıkla dile getirdikleri, çalışanların gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi ile SGK üst limitinin revize edilmesinin çalışma hayatı için önemli bir açılım olacağını belirtti.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Şöyle ki;

1- Vergi dilimleri son 10-15 yılda yaşanan kaybı giderecek şekilde düzenlenmeli. İlk vergi dilimi 2008'de asgari ücretin 13 katı iken 2013'te 11 katına, 2023'te ise 6 katına düştü.

2- Tüm ücret gruplarını etkileyen SGK üst limiti ise son 10 yılda enflasyonun yüzde 97 üzerinde arttı. SGK üst limiti son 10 yılda enflasyona uygun artmış olsa idi, 2023 yılında 100.608,90 TL yerine 50.950 TL olacaktı."