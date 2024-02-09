İTO Başkanı Avdagiç: Para ve maliye politikasının uyumu önemli

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, para politikasındaki sıkılığın, maliye politikasıyla desteklenmediği sürece enflasyonla mücadele programının sınırlı kalabileceğini belirterek, "Bu nedenle para ve maliye politikasının uyumuna ve bu uyumu destekleyecek yapısal reformlara önem verilmeli." ifadelerini kullandı.

İTO'dan yapılan açıklamada, Odanın şubat ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmasına yer verilen Avdaiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na (TCMB) atanan Fatih Karahan'a başarılar diledi.

Avdagiç, "Sayın Karahan'ın başkanlığında Merkez Bankası'nın ülkemize ve iş dünyamıza kalıcı kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. Merkez Bankası'ndaki başkanlık değişim süreci, yanlış anlamalara meydan vermeyecek şekilde doğru bir iletişimle yönetildi. Başkan değişikliğinin politika değişikliği ile ilişkisinin bulunmadığı yönündeki kararlılık beyanları, piyasalara güven verdi." değerlendirmelerinde bulundu.

Faiz artışının dezenflasyon sürecinde en etkili silah olduğunu kaydeden Avdagiç, "Ancak yegane silah değil. Para politikasındaki sıkılık, maliye politikasıyla desteklenmediği sürece, enflasyonla mücadele programı sınırlı kalabilir. Bu nedenle para ve maliye politikasının uyumuna ve bu uyumu destekleyecek yapısal reformlara önem verilmeli." ifadelerini kullandı.

"Terör saldırılarının birbiri ardına gelmesi rastlantı değil"

İTO Başkanı Avdagiç, Meclis konuşmasında son dönemde gerçekleştirilen terör saldırılarına da dikkati çekti.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetleyen Avdagiç, "Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yönelik saldırıyı telin ediyorum. Bu olaylar, Fatih Camii imamına saldırıyla başlamıştı. Bütün ülkemizin huzurunu hedef alan saldırıların birbiri ardına gelmesinin rastlantı olmadığı çok açık." değerlendirmelerinde bulundu.

Avdagiç, terör örgütlerini maşa gibi kullanıp, Türkiye'de kaos oluşturmak isteyenlerin bunu asla başaramayacağını vurguladı.

"Seçilecek her belediye başkanından, beldelerini depreme hazırlamalarını bekliyoruz"

Şekib Avdagiç, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılının geride kaldığını belirterek, milletin ve devletin gayretiyle bölgenin yeniden imar edilmeye başlandığını aktardı.

Avdagiç, "Bunun somut sonuçlarını ilk etap deprem konutlarının teslim törenlerinde, açılan kamu hizmet binalarında gördük. Bu illerimizin hepsi, tahmin edilenden daha kısa sürede ayağa kalkacak, imarıyla olası depremlere karşı bizim iftiharımız olacak." ifadelerini kullandı.

"İstanbul ve depreme hazır olma" konusunun üzerinde ısrarla durduklarına dikkati çeken Avdagiç, şunları kaydetti:

"31 Mart'ta mahalli seçimler yapılacak. İş dünyası olarak, hangi partiden olursa olsun, seçilecek her belediye başkanından; 'Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğu gerçeğini unutmadan, beldelerini depreme hazırlamalarını, bu yöndeki tedbirleri hayata geçirmelerini' istiyor ve bekliyoruz. Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de depreme karşı hazırlıklı olmadan gerçek anlamda 'sürdürülebilir bir kalkınmanın' mümkün olmayacağının altını bir kez daha çiziyorum."

Avdagiç, İstanbul'da, bütün yerel yöneticilerin deprem teyakkuzu içinde olmaları gerektiğinin altını çizerek, megakentte yasal olarak belediye teşkilatının kurulduğu 1855'ten beri belediyelerin "belde halkını koruyup huzur ve sükun içinde yaşatma" göreviyle vazifelendirildiğini anımsattı.