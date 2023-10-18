İTO Başkanı İsrail'in Hastane Saldırısını Kınadı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasını kara leke olarak nitelendirdi ve saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

İsrail'in hastane saldırısına ilişkin açıklama yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, " İsrail'in içerisinde masumların, çocukların, kadınların, hastaların bulunduğu Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması insanlık tarihine kara leke olarak geçti" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından İsrail'in hastane saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Avdagiç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in içerisinde masumların, çocukların, kadınların, hastaların bulunduğu Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması insanlık tarihine kara leke olarak geçti.

Bu insanlık dışı saldırılar bir an önce durdurulmalıdır.

Daha önce de söylediğimiz gibi, Filistin halkı yok edilemez; Filistin halkı ölüme terk edilemez." - İSTANBUL