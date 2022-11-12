Yaşık: İstanbul Otelleri ve Turizm Sektörümüz Kazandı

İTO Oteller Meslek Komitesine yeniden seçilen Bahadır Yaşık "Seçimler büyük bir katılım ve olgunlukla tamamlandı. Sektörün tamamına hizmetle mükellefiz, bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz. Komite seçimlerini biz değil, İstanbul otelleri ve turizm sektörümüz kazandı" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarihindeki en yüksek katılımla gerçekleşen seçimlerin ilk aşamasını oluşturan meslek komiteleri ve meclis üyesi seçimleri 9 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. 16. Grup Oteller Meslek Komitesi seçimine sektör büyük ilgi gösterdi. Listesi, rakip listeye karşı 400 farkla kazanan İTO Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır YAŞIK, sektörün gösterdiği yoğun ilgi ve teveccühe teşekkür etti.

"TURİZMDE ATILIM DÖNEMİNE BİRLİKTE İMZA ATTIK"

Turizm ve otelcilik sektöründe uzun yıllardır yer alan deneyimli komite üyeleriyle birlikte seçim sürecine çok yoğun çalışarak hazırlandıklarını ifade eden Yaşık, "İTO olarak, son 4 yıldır özellikle turizm sektöründe ciddi bir atılım dönemi başlatmıştık. İstanbul'a, turizm sektörüne ve otellerimize yaptığımız tüm yatırımlar pandemiye rağmen büyük sonuçlar verdi. İstanbul'un turist sayıları, marka değeri ve ekonomik katma değeri artış gösterdi ve uluslararası sıralamalarda yükseldik. Tüm bunları, uyum içinde çalıştığımız Değerli İTO ve TUGEV (Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı) Başkanımız Şekib AVDAGİÇ ile iş birliği içerisinde verimli çalışarak gerçekleştirdik. Turizmde atılım dönemine büyük bir aile olarak birlikte imza attık." diye konuştu.

"HEDEFLER BÜYÜYECEK"

Turizm sektörü ve otelcilere verdikleri destek için teşekkürlerini belirten Yaşık "Yeni dönemde, komite üyesi arkadaşlarımızla birlikte, İstanbul turizmi için koyduğumuz hedefleri büyüterek devam ettirmek için Oteller Meslek Komitesine talip olmuştuk. Bu süreçte, hep birlikte çalıştık. Turizm ve otelcilik sektöründeki tüm dost ve paydaşlarımıza, bizlere destek oldukları ve yanımızda oldukları için teşekkürlerimi sunuyorum. Sektörün varlığını ve gücünü her adımda hissettik. Seçimler büyük bir katılım ve olgunlukla tamamlandı. Sektörün tamamına hizmetle mükellefiz, bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz. Bütün üyelerimizin hizmetindeyiz. 16. Grup Oteller ve Meslek Komitesi seçimlerini biz değil, İstanbul otelleri ve turizm sektörümüz kazandı. Şimdi hedeflerimizin peşinden hep birlikte gideceğiz, Turizmde hedefler büyüyecek" dedi.

"İSTANBUL MARKASINI TANITMAYA DEVAM"

Yola hali hazırda başlanan turizm projelerini tamamlayarak ve yeni projelerle devam edeceklerine dikkat çeken Yaşık, "Bundan sonraki dönem için turizm sektörü ve otellerimizle ilgili birçok proje bizi bekliyor. Mevcut problemlere çözüm bulmaya çalışırken bir yandan da İstanbul markasını tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde, İTO Başkanımız Şekib AVDAGİÇ ve sektör paydaşlarımızla hep birlikte başarmaya ve büyümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.