CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Yarın TÜİK'in açıklayacağı aylık enflasyon da İTO'yla tutarlı olursa, bir önceki ay olduğu gibi, 12 aylık enflasyon yılın bitmesine 3 ay kala yüzde 62'ye ulaşacak. Bu gidişle, hükümetin enflasyona yenildiğinin açık seçik ikrarı olan yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon hedefi bile aşılacak." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Öztrak, dün Ankara'da düzenlenen terör saldırısını lanetledi, saldırıda yaralanan emniyet mensuplarına acil şifa diledi.

Öztrak, Kayseri'nin Develi ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen veteriner sağlık teknikeri Mikail Bozlağan'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

Faik Öztrak, "Her şeyden önce terör kimden ve nereden gelirse gelsin bir insanlık suçudur. Bunu görmezden gelmek de teröre karşı sessiz kalmak da bu insanlık suçuna ortak olmaktır. Terörle ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz. Ülkemiz üzerindeki hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz." diye konuştu.

Öztrak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bu saldırıyla ilgili "terör örgütleri ve işbirlikçilerinin yanında, zehir tacirleriyle, çetelerle ve organize suç örgütleriyle mücadelenin devam edeceği" mesajını da çok önemli bulduklarını belirtti.

Yerel yönetim seçimlerine altı ay kala meydana gelen bu hain saldırıyı çok ciddiye aldıklarını ifade eden Öztrak, olayın failleri kadar bu hainlerin nasıl olup da Başkentin en korunaklı bölgesine girebildiklerinin araştırılmasını, buna göz yumanların veya bunun farkına varmayan sorumluların derhal ortaya çıkarılmasını beklediklerini söyledi.

Yargıtayın Gezi Parkı davasında verdiği onama kararını eleştiren Öztrak, "Bu karardan sonra hükümete karşı her protestonun delil aranmadan 'hükümete karşı suç' sayılmasının önü açılmıştır." dedi.

"Üniversite mezunu işsiz sayımız 1 milyon"

2013'te ülkede kişi başına gelirin 12 bin 582 dolar olduğunu belirten Öztrak, hükümetin 2023 için vadettiği milli gelirin 2013'teki seviyenin altında olduğunu savundu.

Merkez Bankası verilerine göre sanayide çalışanların yarısının, giyim sektöründe çalışanların yüzde 70'inin, inşaat sektöründe çalışanların yüzde 70'inden fazlasının açlık sınırının altındaki asgari ücret ya da daha altında ücretle hayata tutunmaya çalıştığını anlatan Öztrak, resmi verilere göre son 5 yılda bin 477 vatandaşın geçim zorluğu nedeniyle "canına kıydığını" öne sürdü.

Öztrak, "Eylül ayında açlık sınırı 13 bin 334 lira. Bir çalışanın hayatta kalmak için yapması gereken en az harcama ise 17 bin 336 lira. Dört kişilik ailenin yoksulluk sınırı 43 bin liranın üstünde. Buna karşın, asgari ücret 11 bin 402 lira. Emeklilerin çoğunun aldığı maaş ise 7 bin 500 lira. Çalışan da emekli de Erdoğan sayesinde açlıkla sınanıyor. Açlık, sonraki nesillere miras kalıyor." şeklinde konuştu.

Ülkenin yetenekli gençlerinin "kıyıda köşede heba olup gittiğini" ifade eden Öztrak, üniversite kampüslerindeki karavana yemek ücretlerinin bile bir yılda üçe katlandığını kaydetti.

"Cari fazlayla enflasyonu düşüreceklerdi, cari açık her ay rekorlar kırıyor"

Vatandaşların hem işsizliğin hem de hayat pahalılığının altında ezildiğini, zamların dur durak bilmediğini dile getiren Öztrak, "Sadece son bir haftada elektrik ve doğal gaza gelen zamlar, önümüzdeki aydan itibaren iğneden ipliğe her şeye yansıyacak. Enflasyonu, hayat pahalılığını daha da azdıracak." ifadesini kullandı.

İstanbul Ticaret Odasına (İTO) göre aylık enflasyonun yüzde 5,46, yıllık enflasyonun yüzde 73'ün üzerinde olduğunu belirten Öztrak, "Yarın TÜİK'in açıklayacağı aylık enflasyon da İTO'yla tutarlı olursa, bir önceki ay olduğu gibi, 12 aylık enflasyon yılın bitmesine 3 ay kala yüzde 62'ye ulaşacak. Bu gidişle, hükümetin enflasyona yenildiğinin açık seçik ikrarı olan yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon hedefi bile aşılacak." dedi.

Öztrak, hükümetin emekli aylıklarına yüzde 25 zammı bile çok gördüğünü öne sürdü. Ekonomi politikalarını eleştiren Öztrak, faiz artsa da döviz kuru ve enflasyonun durmadığını söyledi.

"Cari fazlayla enflasyonu düşüreceklerdi, cari açık her ay rekorlar kırıyor. İhracata dayalı büyüyeceklerdi, dış ticaret açığı 120 milyar dolara koşuyor." diyen Öztrak, Türkiye'nin dış borcunun 3 yılda 70 milyar dolar arttığını savundu.

Milletin bankalara borcunun arşa çıktığını, vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının bir yılda 1 trilyon lira arttığını ifade eden Öztrak, sadece bu yılın 8 ayında vatandaşın kredi ve kredi kartına ödediği faizin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artışla 204 milyar liraya yükseldiğini kaydetti.

"Eleştiriye kulak tıkamıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına ilişkin Öztrak, "Eğer samimiyseler önce anayasaya, yasalara, AYM ve AİHM kararlarına uymaları lazım. Bizim anayasa konusunda başkaları gibi gizli ajandamız yok. Temel çerçevemiz, Millet İttifakı olarak hazırladığımız Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisinde mevcut." diye konuştu.

Anayasa laflarının altında nasıl bir seçim hesabı olduğunu gayet iyi bildiklerini ifade eden Öztrak, gelecek seçimin çok kritik olduğunu söyledi.

Öztrak, şöyle konuştu:

"İl kongrelerimizi tamamlıyor, 4-5 Kasım'da bu süreci taçlandıracak kurultayımıza adım adım yaklaşıyoruz. Bu süreçte etik ilkelere bağlı kalarak, partimizin kurumsal işleyişi çerçevesinde yapılan her tartışmadan istifade ediyor, bu tartışmalarla güçleniyoruz. Eleştiriye kulak tıkamıyoruz, ülkenin ve partinin selameti için söylenen her sözü can kulağıyla dinliyoruz. Kurultayımızda delege ne derse o olacak. O kurultaydan da hep beraber kol kola çıkacağız. Sonra bu süreçte biriktirdiğimiz bütün güçle yerel seçimler için çalışacağız."

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından bir basın mensubunun "Özgür Özel fiili olarak Grup Başkanlığına devam etmeyeceğini söyledi. Sizin bu konuda değerlendirmeniz olacak mı?" sorusuna, "Özgür Bey, Grup Başkanlığını fiilen bıraktığını açıklamış. Kırmızı plakalı arabaya da veda ettiğini söylemiş. Hayırlı olsun." yanıtını verdi.