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İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liraya yükseldi

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira oldu. İTO'nun kasım ayı meclis toplantısında, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İstanbul'da '1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak' şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi. İTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmek 6,5 liradan satılıyordu.