İstanbul Ticaret Odası, Deprem Bölgesine Kalıcı Konut Seferberliği İçin Tam Destek Veriyor

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, TOBB öncülüğünde başlatılan kalıcı konut seferberliğine İstanbul iş dünyası olarak tam destek verdiklerini belirtti. İTO üyeleri istedikleri kadar bağış yapabilecekler ve bağışlanan paralar konutların yapımı için kullanılacak.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, deprem bölgesine yönelik TOBB öncülüğünde başlatılan kalıcı konut seferberliğine İstanbul iş dünyası olarak tam destek verdiklerini belirterek, "İsteyen bir ev/daire bedeli, dileyen bir oda bedeli, dileyen de bir metrekarelik inşaat bedeli bağışlayabilecek. Yani her üyemiz, bütçesinin elverdiği oranda bir katkıda bulunabilecek. Ne alt limit ne üst limit var" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, İTO'nun temsil ettiği İstanbullu iş insanlarını ve hayırseverleri, TOBB'un başlattığı El Verin Ev Yapalım Konut Seferberliği'ne katılmaya çağırdı. Avdagiç, İTO'nun nisan ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, depremin etkilediği 11 şehre yönelik yapılacak en önemli yardımın kalıcı konutların bir yılda teslim edilmesine katkıda bulunmak olacağını vurguladı. Avdagiç, "TOBB ile görüşmelerimizde bir dairenin yaklaşık 1.5 milyon liraya mal olacağı bildirildi. İsteyen bir ev/daire bedeli, dileyen bir oda bedeli, dileyen de bir metrekarelik inşaat bedeli bağışlayabilecek" açıklamasında bulundu.

Bölge insanının 'gelecek kışa, sıcak yuvada' girmesi için İTO'nun tüm gücünü seferber ettiğini anlatan Avdagiç, "İstanbul Ticaret Odası olarak, nakdi yardımımızın çok önemli bir kısmını kalıcı konutların yapımı için ayırdık. Ama burada sadece İTO'nun imkanlarının yeterli olmayacağı çok açık. İstanbul iş dünyasının, İstanbul Ticaret Odası camiasının imkanlarını da devreye sokmamız gerekiyor. Depremin ilk gününden itibaren İTO üyeleriyle nasıl sıkı bir çalışma ve yardımlaşma ortaya koyduysak, şimdi de bunu konut yardımında gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"MAHALLE YA DA SİTEYE BAĞIŞÇIMIZIN İSTEDİĞİ İSİM VERİLEBİLECEK"

TOBB ile görüşmelerde bir dairenin yaklaşık 1.5 milyon liraya mal olacağının bildirildiğini kaydeden Avdagiç, her üyenin mutlaka bir ev parasını tedarik etmek zorunda olmadığını belirtti. Şekib Avdagiç, şunları söyledi:

"Dileyen üyelerimiz metrekare bedeli bağışıyla da bir evin yapımına katkı sağlayabilecek. Bir mahallenin, bir sitenin, bir bloğun ya da bir dairenin bedelini bağışlaması ve arzu etmesi halinde, o mahalle ya da siteye bağışçımızın istediği isim verilebilecek."

Avdagiç, İTO üyelerinin bu amaçla yapacakları yardımların TOBB'un açtığı hesaplara yatırılacağını söyledi. Avdagiç, TOBB'un ve devletin gözetiminde gerçekleştirdikleri kampanyada üyelerin ve hayırseverlerin bağışlarını 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yapabileceklerini kaydederek, "Türkiye oda ve borsalarından gelip TOBB'da toplanan bütçe de doğrudan konut yapımının finansmanında kullanılacak" diye konuştu.

TOKİ modelinin esas alınacağı evlerin 105 metrekare büyüklüğünde ve 3+1 olarak inşa edileceğini belirten Avdagiç, "Her blokta 20 daire bulunacak ve inşaatın bitiminde depremzedelere kura ile teslim edilecek. İnşallah gurur duyacağımız konutlarımızın törenlerinde bizler de olacağız, tamamlanıp insanımıza teslim edildiğini de hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

"YÜKSEK TEKNOLOJİYE DAYALI ÜRETKEN YATIRIMLARI ÖNCELEYİP TEŞVİKLERİMİZİ ARTIRMALIYIZ"

Avdagiç, İTO'nun Meclis Üyelerine hitaben yaptığı konuşmasında, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Mart ayında ihracatın 23.6 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu kırdığına dikkati çeken Avdagiç, "2022'de ilk kez 250 milyar dolar sınırını aşan toplam ihracatımız, Mart sonunda son 12 ay itibari ile 256 milyar dolara ulaştı. Son aylarda ihracatta güçlü bir ivmenin görülmesi, oldukça sevindirici. Bu ivmenin devam etmesi için hem yatırımlarımızı artırmaya hem ihracatçımızı güçlendirmeye kesinti vermeden devam etmemiz gerekiyor. İhracat pazarlarımızdaki daralan talepten döviz kuru gelişmelerine kadar ilgili her alanda teyakkuzda olmalı ve önlemlerimizi anında almalıyız" dedi.

Avdagiç, diğer önemli bir noktanın ise ithalat olduğunu belirterek, ithalatın azaltılması için yüksek teknolojiye dayalı üretken yatırımları önceleyip teşviklerin artırılması gerektiğini vurguladı. Avdagiç, "Son aylarda ithalatımızda da yükselişler oluyor. Sözgelimi mart ayı ithalatımız 32,2 milyar dolar oldu. Bu rakamın 6 milyar dolarını enerji ithalatı oluşturuyor. İş dünyası olarak arzumuz, dış ticarette rekorların ihracatla sınırlı kalması, ithalatta daha yatay bir seyre geçmemiz. Bunun için de yüksek teknolojiye dayalı üretken yatırımları önceleyip teşviklerimizi artırmalıyız. Yatırım ortamında meydana gelen eksiklik ve aksaklıkları anında iyileştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"TOGG TÜRK GENCİ VE TÜRK GİRİŞİMCİSİ İÇİN SARSILMAZ BİR ÖZGÜVENDİR"

Avdagiç, konuşmasında Togg, Milli Muharip Uçağı, TCG Anadolu ve Altay tankı üzerine görüşlerini de paylaştı. Avdagiç, şunları söyledi:

"Türkiye olarak, 1960'ta Devrim otomobiline konulan engeli, bu kez doğuştan elektrikli Togg T10X ile aştık. Togg Türk genci ve Türk girişimcisi için sarsılmaz bir özgüvendir. Yine geçen ay Türkiye'nin ilk Milli Muharip Uçağı ilk kez pistte yol aldı. Türk mühendislerinin tasarımı ve bilgisiyle ortaya çıkan Milli Muharip Uçağı, sadece Türk Hava Kuvvetleri'nin gücünü değil aynı zamanda teknolojide ulaştığımız noktayı da gösteriyor. Bu hafta başında ise dünyanın ilk SİHA uçak gemisi TCG Anadolu, resmen Ordumuza teslim edildi. ve son olarak sadece benim değil, bu Meclis'te bulunan herkesin göğsünü kabartacak bir proje daha başarıyla bitirildi. 2005-2013 yılları arasında İTO Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Murat Yalçıntaş'ın başında bulunduğu milli tank projemiz Altay tankı tamamlandı. 23 Nisan'da düzenlenecek resmi törenle Silahlı Kuvvetlerimize teslim ediliyor."

"5 YILLIK, 10 YILLIK POLİTİKALARLA YÜKSEK TEKNOLOJİ ODAKLI ÜRETİMİ VE İHRACATI KURGULAYALIM"

Avdagiç, Türkiye'nin "yüksek teknoloji odaklı yatırım" çekebilmek için dünyadaki yarışta ön sırada yer almak mecburiyetinde olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

"Gerekli potansiyele sahibiz. Yeter ki piyasalarımızı rakip ülkelerin bir adım önüne taşımanın gayreti içinde olalım. Bu amaçla da 5 yıllık, 10 yıllık tutarlı ve kararlı politikalarla yüksek teknoloji odaklı üretimi ve ihracatı kurgulayalım."

İTO Başkanı Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ocak ayı başında Kredi Garanti Fonu destekleri kapsamında EYT Destek Paketini açıkladığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Sayın Bakan o zaman Kredi Garanti Fonu destekleri kapsamında EYT Destek Paketini açıklamıştı. O zaman 25 milyar liralık kefalet limitini haiz paketi devreye sokacaklarını ve işverenin kıdem tazminatı yükünü hafifleteceklerini ifade etmişti. Şimdi EYT yürürlüğe girdi. Son rakamlar 1 milyon 700 binden fazla kişinin bu haktan yararlandığını ortaya koyuyor. Bu oldukça yüksek bir oran. Yeni emeklilerimizin tazminatlarının ödenmesi, işverenler açısından önemli bir sorun olarak duruyor. Bu desteğin ivedi ve etkin bir şekilde uygulanmasının iş dünyamız için çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedik."