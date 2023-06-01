İTO Başkanı Avdagiç, TOBB Başkan Yardımcısı oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu'nda, Ticaret Odalarını temsilen Başkan Yardımcısı seçildi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, TOBB'un 79. Genel Kurulu'nda, Ticaret Odalarını temsilen Başkan Yardımcısı seçildi. İTO Başkanı Avdagiç, twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "TOBB'un 79. Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu'na seçildik. Bu dönem Ticaret Odalarını temsilen Başkan Yardımcısı olarak görev aldık. Sn @RHisarciklioglu'un başkanlığında TOBB çatısı altında ülkemiz ekonomisi ve iş dünyamız için var gücümüzle çalışacağız." - İSTANBUL