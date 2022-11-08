İTO Başkanı Şekib Avdağiç: Arkadaşlarımızın seçim vaatlerini açıklarken bizim 4 yıllık icraatlarımıza bakmalarında yarar var

İstanbul iş dünyası en büyük seçimine hazırlanıyor... Üye sayısı 700 bini aşan İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) başkanlık seçimi öncesi, 9 Kasım Çarşamba günü meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimleri yapılacak. Yeniden aday olan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, rakipleri için "Arkadaşlarımızın seçim vaatlerini açıklarken bizim 4 yıllık icraatlarımıza bakmalarında yarar var. Çünkü vaatlerinin büyük bölümünü biz zaten yaptık" dedi.

Yeniden aday olan İTO Başkanı Avdagiç, yeni dönemde yenilenebilir enerji, metaverse ve blockchain'i KOBİ düzeyine indirecek çalışmaları hedef gösterdi. 27 yıldır İTO çatısı altında meclis üyeliği, yönetim kurulu başkan yardımcılığı, meclis başkanlığı ve yönetim kurulu başkanlığı yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, seçim çalışmalarını İTO Platformu altında yürütüyor. "Bizler bu çatı altında 'önce üye, önce Türkiye' şiarıyla adım atıyoruz" diyen Avdagiç, İTO'daki 81 meslek komitesinden 79'u için 1545 kişilik bir ekiple seçim çalışmalarını yürütüyor.

"İTO'NUN 20'NCİ DÖNEMİ PANDEMİYE RAĞMEN ALTIN DÖNEMİ YILLAR OLDU"

Türkiye'nin en büyük Odası olan İTO'nun 20'nci döneminin, oda açısından pandemiye rağmen gerçek anlamda bir atılım dönemi olduğunum belirten Avdagiç, pandemi döneminde firmaların acil sorunlarının çözümünden, Kısa Çalışma, Nefes Kredisi, SGK primi ve vergi indirimleri gibi hükümetin aldığı tedbirlerin altında İTO'nun payının büyük olduğuna dikkat çekti. İTO olarak iş dünyasının sorunlarının Ankara'ya iletilmesinde önemli bir köprü vazifesi gördüklerine işaret etti.

"RAKİPLERİN VAATLERİNİ BİZ ZATEN YAPTIK"

2018 yılında büyük bir destekle seçildiğine dikkat çeken Avdagiç, yaptıkları saha araştırmalarının 9 Kasım'daki seçim için açık ara önde olduklarını gösterdiğini söyledi. Şekib Avdagiç, rakipleri için de "İTO yönetimine aday olan arkadaşlarımızın seçim vaatlerini açıklarken, bizim 4 yıllık icraatlarımıza bir bakmalarında yarar var. Çünkü vaatlerinin büyük bölümünü biz zaten yaptık" diye konuştu. Avdagiç, aday olduğu yeni dönem için "Yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerji, e-ticaret, Metaverse ve dağınık yapıda bir veri tabanı sistemi olarak şifrelenmiş işlemlerin takibini sağlayan blockchain'i KOBİ düzeyine indirecek çalışmalar yürüteceğiz, İTO'da başlattığımız büyük projelerimizi tamamlamak, tamamlananlara yenilerini eklemek için adayız" dedi. 20'nci dönem İTO Meclisi'nde gündeme getirilen talep ve beklentilerine ilişkin, başka hiçbir dönemde olmadığı kadar çok sayıda çalışma yaptıklarını ve tam 62 adet rapor hazırladıklarını söyleyen Şekib Avdagiç "İTO'nun 20'nci dönemi, odamız açısından pandemiye rağmen gerçek anlamda bir atılım ve altın yıllar dönemi oldu" dedi.

ŞEKİP AVDAĞİÇ ORTAK ADAY OLARAK SEÇİME GİRİYOR

Yaklaşık 700 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası (İTO), Cumhuriyetin 100'üncü yılında odayı yönetecek yönetimi iki aşamalı seçimle belirleyecek. Önce 9 Kasım'da İTO'nun 81 meslek komitesinin üyeleri seçilecek. İTO Meclisi'ne girecek iş insanlarının belirlenmesinin ardından 15 Kasım 2022 Salı günü 21. Dönem İTO Meclisi, oda yönetimini seçecek. 27 yıldır İTO'da görev alan İTO'nun mevcut Başkanı Şekib Avdagiç, ikinci döneminde yine en iddialı aday. Avdagiç, MÜSİAD, TÜMSİAD, ASKON başta olmak üzere 40'a yakın vakıf ve derneğin üye olduğu İTO Platformu'nun ortak adayı olarak seçimlere giriyor.

İTO seçimleri 9 Kasım 2022 Çarşamba günü Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nin 9, 10 ve 11 No'lu salonlarında 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.